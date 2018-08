Dyr bensin? Dette er faktisk lavere(!) enn veiledende pris

Nyheter

24. januar 2011 kunne BAnett melde om sjokkerende høye priser på bensin: Det magiske 14-tallet var passert for én liter 95 hos Statoil. Prisen var nærmere bestemt 14 kroner og 11 øre.

Alt var bedre før

I januar 2016 var det imidlertid «bare fryd og gammen», med en bensinpris nede på 12-tallet. Da hadde prisen på bensin vært oppe i 15,39 i april året før. Lokal konkurranse var ifølge Statoil på grunn av lokal konkurranse.

Og mens vi er i det nostalgiske hjørnet: I desember i fjor kunne du faktisk kjøpe en liter diesel for under en tikrone, mens bensinen var under 11 kroner.

Da BAnett gjennomførte sin store prissammenligning i oktober i fjor var for øvrig Circle K billigst, med en snittpris på bensin og diesel på henholdsvis 14,67 og 13,69 kroner per liter.

16,89 per liter

Da vi gjorde vår raske stikkprøve lørdag i 18.30-tiden var prisen som følger:

Shell Uno X Circle K Bensin 95 16,89 16,89 16,89 Diesel 15,43 15,68 15,68

Skal du ha en liter bensin må du altså ut med nesten sytten kroner. Men som flere medier meldte fredag er prisen nå rekordhøy, og flere steder over 17 kroner. Det har den for ordens skyld også vært i Brønnøysund.

KORT GIR RABATTER Alle de tre bensinkjedene i Brønnøysund tilbyr kredittkort hvor man betaler drivstoffet månedlig og får 40 øre rabatt per liter. Samme rabatt får man på Circle K med Coop-kort. Som NAF-medlem kan man få NAF Xtra-kortet, som gir 50 øre rabatt hos Circle K. I tillegg finnes det en rekke bank- og medlemskort som gir rabatter. Bensinkort.no holder oversikten over alle tilbudene. Anders Frahm Øie fra nettsiden framhever følgende to kort: – NAF Xtra er det beste kortet for dem som alltid fyller mye på Circle K og i tillegg kjøper drivstoff for mer enn 5.000 kr/mmd. For alle andre vil FlexiVisa være beste alternativ. Dette kortet gir 4 % rabatt, noe som betyr 50 øre/liter ved drivstoffpris på 12,6 kr. Dette kortet gir rabatt på alle stasjonene i Brønnøysund. Øvre rabattbegrensning er 200 kr/mmd eller 2.000 kr/år, så for personer som overskrider dette og kun fyller på Circle K, vil NAF Xtra være det beste, siden dette kortet ikke har øvre rabattgrense, sier han.

Derfor skyter prisene i været

NRK melder nettopp det, og at Norge nå har hoppet fra fjerde dyrest bensin i verden til tredje dyrest. Bare Hong Kong og Island er høyere enn oss nå. Men hvorfor er prisene så høye?

Ifølge Torbjørn Kjus i Vistin Trading er den primære årsaken at den norske krona er svak. Siden olje verdisettes i Dollar er det ikke uvesentlig hvordan Norske kroner måler seg mot nettopp dollaren.

– Den viktigste grunnen til dette er at den norske kronen er svært lav sammenlignet med amerikanske dollar. I 2008 var prisen på 147 dollar oljefatet, men prisen på pumpene var på det jevne. Dette fordi den norske kronen er mye svakere i dag, sier han til NRK.

Andre kilder peker overfor NRK på at amerikanerne fortsatt er i den delen av året der de kjører mye bil, som bidrar til at prisene øker, mens en varm sommer kan ha gjort det vanskelig å kjøle ned raffineriene. Det er altså årsaken til at prisen har hoppet såpass.

Lavere enn veiledende

Men det er også verdt å merke seg at selv om 16,89 er en høy bensinpris, så er den faktisk under den veiledende prisen hos to av tre bensinstasjoner.

I skrivende stund er veiledende pris for bensin hos Circle K, Shell og Uno X henholdsvis 17,02, 16,82 og 17,02.

18(!) kroner i Tromsø

Vi kan allikevel trøste oss med at prisen i Tromsø ifølge avisen iTromsø denne uken har vært oppe i beinharde 18 kroner literen.

Det har også sin forklaring; I Tromsø har de ikke bompenger, men i stedet en ekstra drivstoffavgift. Denne avgiften er mellom 95 og 96 øre.