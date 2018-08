Nyheter

Lørdag klokken 12 gikk startskuddet for årets messeauksjon på Torghattmessen. Auksjonarius John Arne Warholm har varer for nærmere 100.000 å lodde ut. Dermed kan det ligge an til at man omsetter for mer enn de rundt 40.000 kronene som fjorårets auksjon innbrakte. Overskuddet går direkte til BIl fotballs arbeid.

– Jeg har blitt spurt om jeg ikke kunne prøve denne på, men som dere ser har jeg ikke helt helsen til å gjøre det, sa Warholm og holdt opp en bukse som åpenbart ikke var beregnet på verken hans kropp eller kromosonsammensetning.

Buksa gikk til slutt for 500 kroner.