Nord-Norge kommer dårligst ut i NHOs ferske kåring

Nyheter

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, utført i regi av NHO. Kommune-NM 2017 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Hovedfokus i rapporten er en sammenligning av fylker og kommuner, og drøfting av utviklingen i rangering fra 2012 til 2017. Siden 2011 har NHO publisert indikatorer for kommunene langs dimensjoner som er viktige for eller gjenspeiler vekst i næringslivet. Samlet sett inneholder indikatorsettet 19 enkeltindikatorer, fem områdeindikatorer og én totalindikator for 422 kommuner og de elleve nye fylkene som regjeringen legger opp til vil være gjeldende fra 2020, og for seks årganger.

Bodø best i fylket

Fylkeshovedstaden Bodø er ikke uventet den som blir rangert høyest i NHOs kommune-NM. Kommunen er nummer 34 i landet. Som nummer to og tre er Rana og Vefsn med plassering som nummer 96 og 112 i landet.

Vi må ned til 8. plass for å finne Brønnøy (198) foran Alstahaug (202). Sømna er nummer 20 i Nordland og 318 i landet, mens Vega ligger som nummer 37 i Nordland og 402 i landet. Bindal er på 39. plass i fylket og 404. plass i landet mens Vevelstad utgjør nest sisteplass i Nordland på 43. plass og nummer 417 på landsbasis av totalt 422 kommuner.

Endret plassering

Brønnøy klatrer fra 254. plass på landsbasis i fjor til 198. plass i år, mens Sømna ligger ganske stabilt. Kommunen lå på 312. plass i fjor mot 318 i år.

Vevelstad faller på lista. I fjor var de på en 347. plass, i år er Vevelstad landets 6. dårligst rangerte kommune på 417. plass. Vega lå på en 375. plass i fjor og har forverret denne plasseringen og ligger nå på 402. plass blant landets kommuner. Bindal har i likhet med Brønnøy hatt en positiv utvikling. De har klatret fra 421. plass til 404. plass.

Sola er best

Det er Sola kommune som troner på topp, tett etterfulgt av Oslo kommune, Bærum, Austevoll og Trondheim på de neste plassene.

Her kan du lese om kåringen på NHOs sider.

NHO rangerer kommunene i Nordland slik: