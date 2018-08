Brønnøysunds Avis retter og beklager

Nyheter

22. februar (på nett) og 23. februar i år omtalte Brønnøysunds Avis en foreldregruppe som ønsket å gjenåpne Sund barnehage i Sømna. I denne artikkelen het det at forelder og kommunestyrepolitiker Hilde Wågan Olsen var med på å vedta Sømna kommunes budsjett for 2018, hvor det ikke var satt av midler til Sund barnehage. Dette er ikke riktig. Wågan Olsen var i foreldrepermisjon da vedtaket ble gjort.

Brønnøysunds Avis beklager sterkt at denne feilaktige påstanden ble publisert. Vi beklager også at Wågan Olsen ikke fikk kommentere den i samme avis og at feilen heller ikke ble rettet etter at Wågan Olsen tok kontakt.

Samlet sett beklager vi den belastning denne feilen fra vår side har påført Hilde Wågan Olsen.

Matti Riesto

Ansvarlig redaktør

Brønnøysunds Avis