I år vil auksjonarius hamre ut objekter for over 100.000

Nyheter

Vanligvis er det kunst, brukte ting, antikviteter og lignende som selges på auksjon. I fjor gjennomførte Torghattmessen et relativt nytt konsept på Sør-Helgeland; det ble solgt nye objekter til inntekt for idrettslaget BIL. Objektene, som var alt fra klær og sminke til elektriker-timer, gis i gave fra næringslivet i regionen.

Auksjonarius blir i år som i fjor John Arne Warholm. Han opplyser at det i fjor kom inn objekter til en verdi av 39.000 kroner i nypris, og at auksjonen fikk en inntekt på nærmere 35.000 kroner. I år har han imidlertid en mer ambisiøs målsetting.

- Så langt har vi fått inn objekter til en verdi på over 90.000 kroner, og ennå er det mange butikker og håndverkere som gjenstår å snakke med, så målet må være å få inntekter på over 100.000 kroner, sier Warholm.

Han opplyser at objektene blant annet består av en rekke gavekort fra lokale butikker.

- For eksempel er det tre elektrikerfirma som har gitt oss en hel dag med elektriker. I år har vi også et rørleggerfirma som har gitt oss rørlegger for en dag. I tillegg er det en hel båt til salgs, og alt fra møbler, verktøy, en EU-kontroll til 10 kilo laks, sier Warholm, som mener auksjonen dermed skulle inneholde noe for enhver.

Auksjonen, som er omtalt som "Tidenes auksjon" i messeprogrammet, gjennomføres i messeteltet i Storgata på lørdag.