Folketallet på Sør-Helgeland fortsetter å synke

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den negative utviklingen i folketallet på Sør-Helgeland fortsetter. I løpet av 2017 mistet vi 57 sørhelgelendinger. Etter årets to første kvartaler viser statistikken at regionens folketall har sunket med ytterligere 38 innbyggere.

SSBs befolkningstall I første kvartal ble det 32 færre innbyggere lokalt Nedgang i fire av fem kommuner på Sør-Helgeland i årets tre første måneder

Den negative utviklingen er omtrent jevnt fordelt på utflytting og fødselsunderskudd, og bare én kommune har pluss i margen etter første halvår i på; Vega - der folketallet har økt med 8 fra 1. januar til 30. juni i år.

Folketallet i de øvrige fire kommunene fortsetter å minke, og Bindal - som var den eneste kommunen med positiv befolkningsutvikling i 2017 - går mest ned sett i forhold til folketall.

Brønnøy, som var på god vei mot milepælen på 8.000 inbyggere, vil duppe under 7.900 innbyggere i løpet av 2018 hvis utviklingen fortsetter.