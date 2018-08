Vega Challenge står i fare for å bli avlyst

Nyheter

For fjerde år på rad skal kajakkarrangementet Vega Challenge finne sted i skjærgården rundt Vega. Årets løp skal etter planen arrangeres 1. september, men står nå i fare for å måtte avlyses.

Få påmeldte - vurderer avlysning

Leder i Vega Challenge 2018 John Helge Breivik sier arrangementet er et av tiltakene for å utvide turistsesongen, men at det i år er så få påmeldte at arrangørene vurderer å avlyse.

- Jeg håper jo at det kommer nok påmeldinger, men neste onsdag har vi et møte og har det ikke kommet 25 påmeldinger da, så må vi avlyse, sier Breivik.

Han tenker på at det ikke vil være lett å starte opp igjen etter et år hvor man må avlyse.

Alternative løsninger

- Folk har en tendens til å vente så lenge som mulig, for å se på været, sier Breivik, og tilføyer at de selvfølgelig har alternative løyper hvis været skulle bli ruskete.

Breivik forteller at du bestemmer mye selv når det gjelder hvordan du vil gjennomføre løpet. Du trenger altså ikke å være den raskeste padleren for å ha muligheten til å delta på de lengste etappene heller.

- Bruk hele dagen på å padle Vega rundt hvis du vil, forteller John Helge.

Som tidligere år er det lagt opp til flere ulike etapper deltakere kan være med på, slik at det skal være mulig for de fleste å delta. Det trekkes også i år en kajakk med utstyr tilfeldig på startnummer. Dette uansett hvilken etappe man har deltatt på.

Nytt i år er at Vega Havhotell tilbyr billigere overnatting for deltakere i Vega Challenge.

- Det var et initiativ fra hotellet, og det setter vi jo stor pris på, sier Breivik.

Heldagsarrangement

På området er det flere lokale som skal ha stand på dagtid, og på kvelden blir det sosialt samvær med god mat og drikke.

Team Vega Challenge håper selvfølgelig på flere deltakere slik at de kan arrangere løpet.

- Vi tar imot påmeldinger fram til onsdag 29. august, forteller John Helge på vegne av gruppa.

I tillegg håper de på mange som vil besøke området, og være med på kveldsarrangementet.

- Det blir musikk, og sikkert en del padleprat, forteller Breivik.