Nyheter

Politiet melder litt før 16 i dag at en stor stein sperrer for trafikken nord for Hestneset i Bindal. I følge NRK er trafikken nå så vidt begynt å røre på seg igjen etter at veien i firetiden ble stengt etter steinras. Statens Vegvesen er på stedet. Det er meldt om fare for flere ras.