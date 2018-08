TTS har bestilt ny ferje til Vennesund-Holm

Nyheter

Torghatten Trafikkselskap opplyser i en pressemelding torsdag har signert kontrakt med det tyrkiske verftet Sefine Shipyard om å levere ny hybridferje til sambandet Vennesund - Holm.

– Vi er svært glad for å kunne fortsette med å fornye flåten og satse på grønn teknologi, sier administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap, Stein Andre Herigstad-Olsen.

MF Heilhorn Hybridferje med full batteripakke og ladeanlegg

Energieffektiv ferge – med lavt energiforbruk

Nullutslipp fra ferge ved ren elektrisk drift (forutsatt fornybar kraftproduksjon)

84,3 meter lang

14,2 meter bred

199 passasjerer

60 PBE på ett dekk (personbilenheter)

Stolt av samfunnsansvaret

Den nye ferja erstatter MF «Lysingen» og framstår som en større utgave av MF «Hornstind», som ble satt inn på Tjøtta-Forvik-sambandet i fjor. Heilhorn blir 84 meter lang og 14 meter bred, mens Hornstind er 70 meter lang og 14,5 meter bred. Den nye ferjen baserer seg også på biodiesel plug in hybrid-teknologi, som vil gi en betydelig reduksjon i utslipp sammenlignet med tradisjonelle diesel-ferjer.

– Med disse ferjene fremskynder vi det «grønne skiftet» på Helgeland med flere år, og vi er stolt av det samfunnsansvaret vi har tatt, understreker TTS-sjefen.

Verftet Sefine Shipyard er godt kjent for Torghatten-konsernet, og har til nå bygd fire ferjer for Torghatten. Herigstad-Olsen er trygg på at Sefine vil bygge et kvalitetsbygg, og ser fram til å fortsette samarbeidet med dem.

– Også dette nybygget er designet av Multi Maritime, og de fokuserer på god sjødyktighet, energieffektivitet og gode kundeopplevelser. Den nye ferja kommer til å by på en veldig god reiseopplevelse for passasjerene, og øker også kapasiteten på sambandene. Fra og med sommeren 2020 har vi to ferjer som tar 60 biler, sier Herigstad-Olsen.

Fylkesråden fornøyd

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) gratulerer Torghatten med satsingen på miljøvennlig teknologi:

– Jeg er glad for at Torghatten fortsetter sin grønne retning. Dette er i tråd med de miljømessige satsingene Nordland fylkeskommune ønsker å legge på anbudene langs fylkesvei 17, sier Eggesvik i pressemeldingen.

Nullutslipp

Multi Maritime er svært stolt over at Torghatten Trafikkselskap har valgt deres design til sin nye batteri-elektriske ferge, sier direktør Gjermund Johannessen:

– Ledelsen i Torghatten Trafikkselskap viser en beundringsverdig vilje til å ta i bruk framtidsrettede og innovative løsninger, selv om anbudet ikke krever det, understreker han. I det forrige nybygget (MF Hornstind) ble lavutslippsløsninger implementert, men denne gangen blir fartøyet prosjektert og bygget for nullutslipp. Nybygget vil kunne drifte sambandet helt elektrisk og helt uten utslipp, så snart ladeinfrastrukturen på land er på plass.

Den nye ferja skal hete «MF Heilhorn».

– Dette er et tradisjonsnavn i Torghatten Trafikkselskap, sier Stein Andre Herigstad-Olsen.