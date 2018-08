TTS: - Rekordtrafikk på ferjene på Sør-Helgeland i sommer

Nyheter

Torghatten Trafikkselskap opplyser i en pressemelding onsdag at samtlige ferjesamband på Sør-Helgeland har hatt en markant økning i trafikken i sommer.

- For sambandene Vennesund–Holm og Horn–Igerøy–Tjøtta er tallene de beste noensinne, konstaterer en fornøyd administrerende direktør, Stein Andre Herigstad-Olsen.

- Tallene tyder på at Sør-Helgeland er stadig mer attraktiv for ferierende, sier han.

TTS-sjefen tror også at kafé-tilbudet om bord bidrar til at flere reiser med ferjene.

All time high

Sambandet Vennesund–Holm hadde i juni en økning på 5.200 passasjerer, mens julitrafikken økte med 6.000 passasjerer. Ifølge TTS skjedde dette til tross for at det var store problemer med asfalten på fylkesvei 17 sør for Holm. Asfalten smeltet nemlig i varmen, og Vegvesenet gikk ut med en anbefaling om at reisende måtte kjøre rundt.

Sambandet Horn–Igerøy–Tjøtta hadde 2.350 flere passasjerer i juni i år, og i juli reiste rekordmange her, hele 4.000 flere passasjerer.

Trafikken på sambandene Horn – Andalsvåg og Tjøtta – Forvik økte også betydelig i sommer, selv om de ikke kan skilte med rekorder. Horn – Andalsvåg hadde 3.400 flere passasjerer i juni og 3.300 flere i juli. For Tjøtta – Forvik sin del, var økningen i juni på 2.800 passasjerer. I juli reiste det 3.800 flere passasjerer på denne strekninga.

- At dette ikke er «all time high», har ei naturlig forklaring, sier Herigstad-Olsen, og forklarer:

- 2016 ble et rekordår på disse strekningene, fordi Tosenveien var stengt på grunn av ras.

Nesten 50.000 passasjerer på Vennesund-Holm

I juli reiste i alt 49.015 passasjerer med ferja Vennesund–Holm, mens 24.411 reiste med ferja som går mellom Horn, Igerøy og Tjøtta.Mellom Horn og Andalsvåg reiste det 26.933 passasjerer, mens tallet på sambandet Tjøtta – Forvik var 26.465.

Samtlige tall er sammenlignet med statistikken for samme måned i 2017.