Helgeland Sparebank har et overskudd på 115 millioner så langt i år

Bankbransjen går så det suser. Helgeland Sparebank offentliggjorde mandag sitt første halvårsresultat for 2018. Der kommer det frem at banken har et resultat før skatt på 143 millioner kroner fra 1. januar til 30. juni. Det er en nedgang fra samme periode i fjor på 32 millioner kroner. Etter skatt sitter banken igjen med 115 millioner i overskudd på et halvt år, mot 137 millioner i fjor.

Halvparten av omsetningen i resultat

HSB viser blant annet til et enkelttap på 40 millioner kroner som er bokført i år i forbindelse med "restrukturering av et bedriftsengasjement". Banken opplyser også at det ble bokført inntekter på 15 millioner som følge av fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept.

HSBs nettoinntekter så langt i år er på 326 millioner kroner, og sett i forhold til resultatet gir det en driftsmargin på over 43 prosent. Til sammenligning er bestenoteringen til gasellevinneren i Nordland de siste to årene, Letsea AS på Dønna, en driftsmargin på 27,4 prosent.

I fjor fikk Helgeland Sparebank-konsernet et resultat etter skatt på 273 millioner kroner, av en omsetning på drøyt 650 millioner kroner.

Har lånt ut 27,2 milliarder kroner

- Helgeland sparebank drives lønnsomt og effektivt. Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader økte banken sine inntekter med kr 8 mill sammenlignet med 1. halvår 2017. Banken har god kostnadskontroll. Kostnadsøkningen på kr 4 mill fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018 skyldes økning i IT-kostnadene, skriver banken i en pressemelding.

I pressemeldingen kommer det også fram at av bankens innskuddsmasse på 17 milliarder kroner så er 89,6 prosent av dette innskudd fra kunder på Helgeland. Banken har per tiden lånt ut 27,2 milliarder kroner - 83,6 prosent av dette til kunder på Helgeland.

Sparebank1 med milliardoverskudd

Sparebank1 Nord-Norge (SNN) presenterte sine første halvårstall for 2018 i forrige uke. SNN har et resultat før skatt på 953 millioner kroner for første halvår, mot 831 millioner i fjor. Totale inntekter på drøyt 1,7 milliarder gir en driftsmargin på over 41 prosent.

Så langt i år har banken et overskudd på 773 millioner kroner etter skatt. Konsernet satt igjen med ikke ubetydelige 1,44 milliarder kroner i resultat etter skatt i fjor.