Fylkespolitikerne «tok en Sandberg» i Kina

I mai var 40 fylkespolitikere fra Nordland i Kina, og ifølge NRK hadde alle med seg tjenestetelefonene. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sier til NRK Nordland at han ble overrasket over hvor mye de ble overvåket.

– Kameraovervåking som har innebygget ansiktsgjenkjenning, er noe du opplever overalt. Dette gjør jo at politiet og myndigheter til enhver tid vet hvor du befinner deg, sier han til NRK.

Fiskeriminister Per Sandberg har vært i søkelyset i senere tid etter at han tok med tjenestetelefonen på en feriereise til Iran - til tross for at norske sikkerhetsmyndigheter advarer generelt mot faren for hacking av blant annet mobiltelefoner i visse land - Iran og Kina blant dem.

Fylkesrådslederen sier til NRK at han tror kineserne ble skuffet om de hacket telefonen hans.

– I den grad at man blir utsatt for blant annet avlytting, så er det jo for å finne ut hvem man har kontakt med. Jeg har veldig få hemmelige kontakter, så jeg tror han som eventuelt hadde kommet seg inn på min telefon, hadde fått en kjedelig dag på jobben.