Festbråk på Helgeland

Nyheter

På Sør-Helgeland har natt til søndag vært rolig, men ellers på Helgeland har politiethatt litt å hanskes med:

I Mo i Rana kom en politipatrulje i kontakt med dame som hadde skåret seg i armen på et serveringssted. Hun ble kjørt til legevakt for behandling. I samme by ble en mann (20) bortvises fra sentrum grunnet krangling med ordensvakter på et serveringssted.

Politiet fikk også melding om bråk på en privat adresse i Mo i Rana. Det hadde vært et basketak mellom to personer.

- Ingen personskade, men noe materielle skader i huset. Ene parten var forlatt da politiet kom til stedet. Personen på stedet ønsket ikke å anmelde, skriver politiet.

I Mosjøen ble en person bortvises fra serveringsted etter ordensforstyrrelse og vold mot en annen gjest. Personen anmeldes.

Og i samme by: Beruset mann funnet sovende i kjeller på hotell. Mannen var ikke gjest ved hotellet. Han ble vekket og sendt hjem i drosje.