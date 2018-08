Det blir enklere å skifte fra studiespesialisering til yrkesfag

Nyheter

Tidligere risikerte elevene å måtte starte det videregående løpet på nytt. Den nye veien gjør at elever som vil bytte til yrkesfag etter ett år på studiespesialisering kan fullføre videregående opplæring på normert tid.

Gjelder for alle yrkesfagene

Ordningen vil gjelde for elever som har fullført det første året (VG1) på studiespesialisering, og inkluderer alle de yrkesfaglige programområdene som tilbys andre året (VG2) på videregående.

– Det å velge linje på videregående skole er et stort og viktig valg, og det kan være vanskelig å vite om man har valgt helt riktig. Derfor er det viktig å åpne for at elever kan gå fra studiespesialisering til yrkesfag, på samme måte som vi allerede har flere ulike veier til høyere yrkesfaglig utdanning eller høyskole for de som velger yrkesfag, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Opphentingsfag

Elever som benytter seg av den nye ordningen vil bruke 196 timer på det yrkesfaglige pensumet de ikke har med seg. Timene organiseres i et nytt fag som får navnet yrkesfaglig opphenting.

De 196 timene tilsvarer den tiden som ordinære elever på VG2 yrkesfag bruker på fellesfag (norsk, engelsk, kroppsøving og matematikk). Elevene som kommer fra studiespesialisering har hatt et tilstrekkelig antall timer i fellesfagene det først året de gikk på videregående.

– Jeg tror dette kan bli en god og viktig ordning, og som jeg håper kan bidra til å forhindre frafall. Det er veldig bra for de ungdommene det gjelder at de kan komme raskere i gang med riktig utdanning. Men det er også veldig bra for bedrifter, offentlige virksomheter og for samfunnet. Vi trenger flere fagarbeidere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.