Registrene inviterer nyministeren

Nyheter

I januar ble Torbjørn Røe Isaksen (H) ny næringsminister, dermed fikk Brønnøysundregistrene en ny ansvarlig statsråd. Nå har Registrene tatt initiativ til å få Isaksen på besøk.

Inviteres til Brønnøysund

I en epost sendt 13. juni viser Brønnøysundregistrenes kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo til en samtale mellom registerdirektør Lars Peder Brekk og Isaksen hvor et møte var tema.

"Vi ville satt pris på å møte næringsministeren og resten av politisk ledelse til en nærmere presentasjon av Brønnøysundregistrene som et av regjeringens viktigste forenklingsverktøy. Vi vil gjerne invitere dere til Brønnøysund, men tar gjerne et møte i Oslo først. Vi kommer gjerne en tur før fellesferien.", skriver hun.

Etter ferien

Statssekretær Magnus Thue takket for henvendelsen i en mail samme dag og påpekte at Isaksen omtalte Brønnøysundregistrene i svært rosende ordelag i sin tale under eierskapskonferansen dagen før.

25. juni svarte Nærings- og fiskeridepartementet i en epost. De skriver at de vil komme tilbake til saken så snart som mulig, men at et møte før fellesferien dessverre ikke blir mulig.