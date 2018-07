11. august kommer en solformørkelse, og den ses best i Nord-Norge

Nyheter

Vi har nettopp opplevd århundrets lengste totale måneformørkelse, men det er mer i vente på himmelhvelvingen, og alt skjer 11. august:

Solformørkelse

Om formiddagen kan hele landet se en solformørkelse.

- Dette blir den største solformørkelsen i Norge siden våren 2015, og fenomenet inntreffer på et særdeles gunstig tidspunkt, nemlig rundt kl. 10.30–12, avhengig av hvor i Norge man bor. Solen står på dette tidspunktet høyt på himmelen, og formørkelsen er derfor svært lett å se med solformørkelsesbriller eller annet sikkert utstyr. Lengst sydvest i landet får vi en liten og kortvarig formørkelse hvor man med solformørkelsesbriller kan se at solskiven har fått et eksotisk, lite hakk. På Østlandet blir formørkelsen mer fremtredende, mens man lenger nordover får oppleve en enda større formørkelse. I Nord-Norge blir nemlig 20–30 prosent av solen dekket av månen, skriver Astroevents.no.

Meteorsverm

Om kvelden samme lørdag kan man også se det som trolig blir årets aller flotteste meteorsverm, nemlig topp-punktet for Perseidene.

- Stjerneskuddene er i virkeligheten en sverm av støvkorn som brenner opp i atmosfæren over 80 kilometer over oss. I år er det nymåne og perfekte forhold for å oppleve svermen på sitt beste med 60–100 flotte stjerneskudd som farer over himmelen hver time på natten skriver nettstedet.

Den tredje begivenheten denne lørdagen er oppskytingen av solsonden Parker. Den skulle funnet sted 4. august, men på grunn av mindre tekniske problem er den utsatt til 11. august kl. 09.48 norsk tid.