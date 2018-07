Nyheter

Politiets operasjonssentral for Nordland melder i sekstiden søndag morgen at en mann i midten av 20-årene har falt ned fra verandaen i andreetasje i et bolighus i Mosjøen. Politi og ambulansepersonell kom til stedet. Mannen var ved bevissthet og ble kjørt til sykehus.

- Undersøkelser på stedet tyder på at hendelsen var en ulykke, konkluderer politiet.