Det er lett å klage på flyselskapet

Nyheter

TV 2 omtalte tidligere denne måneden et selskap som spesialiserer seg på å hjelpe flypassasjerer å kreve penger tilbake fra flyselskaper. Dette gjør de i tilfeller hvor reisen ikke har gått som planlagt, og de tar en provisjon av beløpet.

Lett å klage

Nå minner Forbrukerrådet nordmenn om at det er ganske lett å klage selv.

- Å klage er lett. Sett deg ned med flybilletten. Bruk rettighetssjekken på forbrukerrådet.no/fly for å finne ut hva du har krav på. Fyll så ut klageskjemaet for erstatning hos flyselskapet. Det tar bare et kvarter, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Har flyselskapet ansvar for innstillingen eller forsinkelsen, har du rett på kompensasjon. Det er laget standardsatser som du får uansett om du har utgifter eller ikke. Har du hatt større utgifter enn hva kompensasjonen dekker, kan du søke om erstatning for disse mot dokumentasjon.

- Typiske eksempler på årsak til forsinkelser er mannskapsmangel og teknisk feil. Er årsaken derimot lovlig streik eller uvær kan du ikke kreve kompensasjon, påpeker Flesland.

600 euro for New York-tur

Satsene for kompensasjon er basert på flyreisens lengde og graden av forsinkelse. Flyr du for eksempel Oslo – København vil du ha rett på 250 euro, Oslo – Roma til vil du ha rett på 400 euro og til Oslo – New York vil det være 600 euro.

Ved siden av penger vil du ha rett på mat og drikke, og hotellovernatting om det er nødvendig, mens du venter på å komme i luften. Det må gå en viss tid før du har rett på hjelp. Rettighetene får du eksempelvis etter to timer på reiser i Norden, tre timer på reiser til sør- og mellom Europa og fire timer utenfor Europa.

Slik klager du

Her finner du Forbrukerrådets flyrettighetssjekk, som kan fortelle hva du har rett på.

Ta kontakt med flyselskapet via flyrettighetssjekken. Flyselskapet må få en sjanse til å gjøre opp for seg. De aller fleste sakene løser seg direkte mellom passasjerene og flyselskapet. Får du ikke det du har rett på, kan du klage til Transportklagenemnda/fly. Er innstillingen eller forsinkelsen skjedd utenfor Norge, og du ikke kommer noen vei med flyselskapet, kan Forbruker Europa veilede deg til rett instans.

Rettighetene gjelder ved flyvninger innenfor EU/EØS, til og fra EU/EØS om flyselskapet er registrert i EU/EØS og fra EU/EØS om flyselskapet er registrert et annet sted.