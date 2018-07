Helsetilsynet: - Barnets synspunkt når ikke fram hos Bufetat

Nyheter

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Bufetat er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet.

Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen.

Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem.

I februar offentliggjorde Helsetilsynet rapporten hvor Fylkesmannen i Troms har hatt tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) bistandsplikt til barneverntjenesten i region nord i 2017.

Fylkesmannen fant flere lovbrudd hos Bufetat i nord - Vi ser veldig alvorlig på de punktene rapporten peker på, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm.

Når ikke fram

Når har Helsetilsynet offentliggjort den samlede rapporten for tilsynene i hele landet, og konklusjonen ligger i rapportens tittel: "Barnets synspunkt når ikke fram". I sitt brev til kommunene skriver fagsjef Hanne Knudsen og avdelingsdirektør Børge Tomter i Helsetilsynet at det er funnet lovbrudd i alle regioner.

Temaet for tilsynet har vært om Bufetats bistandsplikt blir forsvarlig ivaretatt når barnevernstjenesten anmoder om tiltak i akuttsituasjoner, om plass i institusjon som planlagt hjelpe- eller omsorgstiltak eller som planlagt tiltak for barn som har vist alvorlige atferdsvansker.

Svikter på medvirkning

Uavhengig av tiltakstype var barnets medvirkning et gjennomgående tema for tilsynet, og her svikter alle Bufetat-regionene.

- I flere av regionene er ikke saksbehandlingen omfattende nok til å vite om de tiltakene som tilbys er til barnets beste. Det er videre vanskelig å finne ut hvordan Bufetat har vurdert barnets situasjonen fordi dokumentasjonen er mangelfull, skriver Helsetilsynet.

Fylkesmennene følger nå opp Bufetat-regionene til lovbruddene er rettet opp, og flere av regionene er ifølge tilsynet godt i gang med å utarbeide planer og implementere tiltak for å rette ulovlig praksis.

- Statens helsetilsyn vil oppfordre andre aktører på barnevernområdet, så som kommuner, aktuelle undervisningssteder og andre, til å bruke rapporten til opplæring og eget forbedringsarbeid, heter det til slutt i Helsetilsynets brev til kommunene.

