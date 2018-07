Århundrets lengste totale måneformørkelse skjer fredag

Nyheter

Fredag 27. juli vil månen stå rett over Mars, og dermed skape den mest langvarige, totale måneformørkelsen på jorda i vårt århundre.

Det kommer frem ved en pressemelding fra Astroevents, drevet av astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes.

— Formørkelsen er innledningen på en unik to ukers serie med store, sjeldne, spektakulære og svært viktige astronomiske begivenheter. Uken etter blir historiens første solsonde skutt opp, og 11. august får vi både oppleve en flott solformørkelse over hele landet samt årets flotteste meteorsverm, skriver de.

Nesten to timer

Det er fredag kveld formørkelsen starter, og den varer inn i lørdagsnatten.

Selve totaliteten kommer til å vare i hele 1 time og 43 minutter.

— Neste gang vi kan oppleve en så langvarig formørkelse blir først om 105 år. Formørkelsen på fredag vil bli et spesielt imponerende skue både på grunn av varigheten og fordi månen står lavt over horisonten. Månen blir som oftest vakker rød under totale formørkelser, og sett mot nattehimmelens sommerglød blir dette trolig litt av et skue, skriver de i pressemeldingen.

Videre sier de at Mars er nærmere jorda enn den har vært på 15 år, og lysstyrken vil derfor gi sitt preg på begivenheten.

— Vi vil få oppleve noe så eksklusivt som en rød måne som står rett over Den røde planet, konstaterer Røed Ødegaard og Sannes.

Vil synes i nord

Røed Ødegaard og Sannes sier størstedelen av måneformørkelsen, som går fra 21:30 til 23:13, vil kunne ses over hele landet. De opplyser at man ikke trenger noe ekstrautstyr for å se formørkelsen, men en kikkert vil gjøre det mulig å følge formørkelsen i enda større detaljer.

— Deler av totaliteten vil være mulig å se nord til grensen mellom Nordland og Troms, men også øst i Finnmark. Formørkelsen blir ikke synlig fra Svalbard, skriver de.