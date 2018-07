Pål Arnes gutter ledet mot Italia, men det holdt ikke inn

Nyheter

I europamesterskapet i Finland trengte Norge G19-landslag et godt resultat i den siste gruppekampen søndag kveld. Og det var nære på: supertalentet Erling Braut Håland scoret på straffe i det 62. minutt, og Norge ledet. Men et drøyt kvarter før slutt utlignet Moise Kean for italia. Dermed gikk støvellandet til semifinale.

Norge gikk glipp av semifinale, men får spille play off-kamp for U20 VM-deltakelse torsdag.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over resultatet, men jeg er stolt over prestasjonen. Vi spilte en meget god kamp. Vi tok en velfortjent ledelse, og den kunne kommet før, og så trykket vi på for nummer to. Rett før vi skulle legge om og flytte tårnene våre frem, utlignet Italia. Da ble veien frem lengre, men vi var nær 2-1. Hele kampen var meget godt gjennomført og vi viste at vi er et topplag i Europa, sier G19-landslagssjef Pål Arne Johansen til TV 2.