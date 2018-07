Torghattmessen flytter hjem til Storgata og endrer startdag

Nyheter

Messekoordinator Erik Gjemble melder at det er store endringer på gang for Torghattmessen. Etter noen år på festplassen nedenfor Havnesenteret flytter messa "hjem" igjen.

- Torghattmessen flyttes til Storgata i år og dette gir spennende muligheter for et godt samarbeid med lokale butikker og serveringssteder, heter det i hans pressemelding.

Kutter gatefesten

Nytt av året er også at messen går over tre dager fom fredag til og med søndag, fra 24. til og med 26. august. De siste årene har messa vært arrangert torsdag - lørdag.

Ellers beholdes mange innslag, som Hugos tivoli på Lille Brønnøya, auksjon og moteshow.

- Det vil i de neste ukene spikres et spennende og variert program med både kulturinnslag, aktiviteter, konkurranser og noen overraskelser. Gatefesten som tidligere har vært på lørdag kveld faller bort og man vil heller fokusere på å få til en spennende miks av utstillere og god underholdning på dagtid både i og utenfor teltene, sier Gjemble.

20 påmeldt

Rundt 20 utstillere er påmeldt allerede, og i løpet av den neste uken håper arrangørene å doble denne listen. Ifølge Gjemble har både lokale og regionale aktører har varslet interesse.

- Blant annet får vi i år besøk helt i fra Varanger i nord. Berit Mienna kommer hit for å selge reinskinn, samekniver, telttøfler og mye mer! Samtidig vil mesteparten av utstillerne være her fra Sør-Helgeland, da det er viktig å forankre messen lokalt siden vi har så mye spennende å by på, sier Gjemble.

BIL legger ned gatefesten på Torghattmessen Billettsalget sviktet totalt, men messa endte ifølge BIL Fotball på med et lite overskudd. Nå gjøres det flere endringer.

Få på gatefesten, håper årets messe går i null 120 solgte billetter og i overkant god plass i teltet ble resultatet for Torghattmessens gatefest. Artistene forstår ikke det dårlige oppmøtet.

- Vi skal peise på Espen Slotvik avsluttet med å se framover da BIL feiret hundre år.