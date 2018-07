Mange ringer hjelpetelefon

Nyheter

Sommeren er ikke forbundet med glede for alle. Kirkens SOS, som er Norges største krisetjeneste på telefon og internett, mottar i gjennomsnitt 500 samtaler hvert eneste døgn. Tjenesten prater blant annet med dem som føler at ferietiden er utfordrende.

Frivillige jobber klokken rundt – også i sommer

– Jeg er stolt og takknemlig over at våre til sammen 1000 engasjerte frivillige medarbeidere står på dag og natt, slik at vi kan tilby en døgnåpen tjeneste for alle som trenger noen å prate med – også i sommer, sier generalsekretær Leif Jarle Theis.

For noen er en fortrolig prat med en av våre frivillige den eneste menneskelige kontakten de har i løpet av ferietiden, fortsetter Theis

– Temaene som går igjen er ensomhet, relasjonsutfordringer og psykiske problemer, legger han til.

Fokus på ensomhet

"Ensomhet er en folkehelseutfordring", skriver eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, og hun peker på at hjelpetelefonene har ekstra stor pågang fra mennesker som føler seg ensomme og alene på sommeren.

– Vi i Kirkens SOS setter stor pris på at eldre- og folkeministeren setter ensomhet på dagsorden. Vi merker oss at hun ønsker en dialog med frivillige organisasjoner i kampen mot ensomheten. Det er både klokt og nødvendig. Området trenger oppmerksomhet og bred mobilisering. Derfor vil vi følge nøye med på arbeidet med den nye folkehelsemeldingen hun forteller vil bli presentert våren 2019, sier Theis.