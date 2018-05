Stenger Tosentunnelen

Nyheter

Onsdag kveld stenges Tosentunnelen fra klokken 20 og i tre timer på grunn av en øvelse. Vegvesenet, Brønnøy brann- og redningsvesen og politiet deltar.

- Hendelser i tunneler er en ekstra utfordring for nødetatene, og derfor er det viktig å øve på dette. På initiativ fra brannvesenet i Brønnøy og Grane har vi i lag forberedt en øvelse der scenariet er røykutvikling som følge av brann i et kjøretøy, sier brannvernleder Monica Hardy i Statens vegvesen.

- Det er satt av tre timer, men hvis vi åpner tidligere, hvis vi får mulighet til det. Oppdaterte trafikkmeldinger finnes til enhver tid på nettsidene til Vegtrafikksentralen eller ved å ringe 175, sier hun.

Flere øvelser

Det vil dessuten bli øvd på planverket og kommunikasjon mellom nødetatene og Vegtrafikksentralen.

I mars ble det gjennomført øvelse i fv. 76 Molvikhammartunnelen, og det er planlagt tilsvarende i E12 Umskardtunnelen og fv. 78 Toventunnelen i sommer/høst.

- Vi har et godt samarbeid med nødetatene, og for å få øvd sammen er vi nødt til å stenge tunnelene noen timer. Vi håper at folk har forståelse for det, sier Hardy.

350 kjøretøy i døgnet

Etter øvelsen skal deltakerne evaluere den.

- Da skal vi også se på hva vi eventuelt må endre for å være bedre rustet til å håndtere en virkelig hendelse, sier brannvernleder Monica Hardy i Statens vegvesen.

Tosentunnelen er 5,9 km lang og ligger på fylkesveg 76 i Brønnøy og Grane kommuner i Nordland. Den åpnet i 1987 og har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 350. Tunnelen er bygd etter datidens krav og er utstyrt med ventilasjonsvifter, brannskap, nødtelefoner og stoppsignal på begge sider.