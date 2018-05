Fylkesrådet vil etablere dronelinje på Andøy

Nyheter

Hild-Marit Olsen, fylkesråd for utdanning i Nordland, vil ha dronefaget inn i videregående opplæring.

- Til tross for det økende behov for kvalifiserte fagarbeidere, mangler det et viktig opplæringstilbud i dronefag, nemlig på videregående skole-nivå. Dette ønsker vi nå, sammen med Andøy videregående skole å gjøre noe med, sier hun i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Søker direktoratet

Andøy videregående har allerede tatt initiativ og jobbet med utviklingen av et slikt tilbud over en periode, med prosjektstøtte fra fylkeskommunen. Nå har fylkesrådet bestemt seg for å ta alle nødvendige formelle skritt for å få godkjent et splitter nytt utdanningsløp innen dronefag.



Nå sendes søknad til Utdanningsdirektoratet om at Andøy videregående skole får godkjenning til å utvikle dronevirksomhet som permanent nytt programområde og lærefag innen elektrofag. Det vil ta minst to år fra søknad sendes og til oppstart av den nye faget, ifølge Nordland fylkeskommune.

Hild-Marit Olsen sier at hun knapt kan tenke seg en videregående skole som er mer egnet til å påta seg en slikt nasjonalt tilbud, enn Andøy.

- Andøy videregående skole har i dag et nært samarbeid med Andøya Space Center (ASC) og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM), og har opparbeidet seg unik kompetanse og et stort og bredt kontaktnettverk. Andøya Space Center har allerede nødvendige tillatelsen fra Luftfartstilsynet for å drive undervisning i droneflyging, påpeker hun.

