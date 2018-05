Turister fra Hurtigruta går i årets borgertog

Nyheter

Da turister fra Hurtigruta «Nordlys» gikk i borgertoget i fjor skapte det fin stemning og godt humør. Det ble anslått at hele 300 deltok, og dette bidro ifølge kulturkonsulent Magnar Solbakk til det lengste borgertoget i manns minne, og han ga da uttrykk for at man ville takke Hurtigruta for deltakelsen.

BAnett har kontaktet MS «Finnmarken» som er hurtigruta som ligger til kai i Brønnøysund i på 17. mai i år, og fra mannskapet bekreftes det at det blir en reprise i år. Hvem vet, kanskje dette blir en årlig tradisjon?

– Ja, vi skal delta i 17-maitoget i Brønnøysund i år, opplyser resepsjonssjef Hilde Orheim Aguilera på «Finnmarken» til BAnett.

I fjor snakket BAnett med turister som deltok i toget. Blant dem var den tyske engelskmannen Horst Meyer. Han var i strålende humør.

– Absolutely brilliant! kommenterte han avisens spørsmål.

I fjor hadde turistene for øvrig øvd på å gå i tog på dekk før de gikk i land.