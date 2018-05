Statoil dropper "oil" i navnet for å satse bredere på energi og tiltrekke unge talenter

Nyheter

Generalforsamlingen i Statoil ASA godkjente tirsdag denne uken forslaget fra styret om å endre selskapets navn til Equinor ASA. Vedtektene endres slik at selskapets navn blir Equinor ASA. Navnebyttet fikk støtte fra den norske staten, som eier 67 prosent av gigantselskapet.

Satser på grønn energi

Statoil ble etablert i under navnet Det norske statoljeselskap as Statoil, altså Statoil, i 1972. Da olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro ble slått sammen med Statoil i 2007 endret selskapet navn til StatoilHydro, men fra 2009 het selskapet igjen Statoil. Nå er navnet nok en gang endret og selskapet skal altså hete Equinor.

Statoils tanke er at equi skal signalisere likhet, likeverd, likevekt og balanse, mens nor skal peke mot det norske. Selskapet skriver følgende på sine nettsider onsdag:

"Nå er det igjen tid for endring. Vi vil bidra både til å produsere energien verden trenger og til effektivt å bekjempe klimaendringene. Slik vil vi være en pådriver i retning av et bærekraftig samfunn, og et energisystem i balanse. Derfor utvikler vi oss fra et olje- og gasselskap til et bredt energiselskap. Vi skal møte framtiden med optimisme. Og et nytt navn."

Ulempe å ha "oil" i navnet

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ønsker styret med sin navneendring å fjerne "oil" fra selskapets navn som et ledd i fjorårets vedtak om å bli et bredere energiselskap som skal satse 15-20 prosent av utgiftene framover på fornybar energi - hovedsakelig vind. Et annet moment er at selskapet ønsker å tiltrekke seg unge talenter i bransjen.

- Et navn med "oil" vil i økende grad være en ulempe. Ingen av konkurrentene våre har dette i navnet. Statoil har vært et bra navn for oss i 50 år, men jeg tror ikke det er det beste navnet for de neste 50, sier konsernsjef Eldar Sætre til Reuters.

Et slikt navnebytte er imidlertid ikke billig. Sætre anslår ifølge DN at det vil koste mellom 230 og 250 millioner kroner å skifte navn og logoer. Det er London-baserte Superunion og norske Try som har jobbet med navnevalget og utformet logoer. Opp mot 400 forslag kom på bordet da Statoil internt startet prosessen med navneskifte i fjor høst, skriver avisen.