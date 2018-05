Ekspert på kunstig intelligens fra Registrene og Equinors etableringssjef i Brønnøysund til Ramtindkonferansen

Nyheter

Årets Ramtindkonferanse gjennomføres neste torsdag, 24. mai. Fra før er det kjent at Alex Rosén skal være konferansier og at blant andre sjefen for gasellevinner for 2017 LetSea AS Kristian Johnsen, utviklingssjef i Træna kommune Moa Björnson, Steinar Lilleås Johansen fra Brønnøysund Elektriske, Lene Hallaraune Jenssen fra Boots apotek, Trond Eide fra Visual360 og ordførerne i Vevelstad og Sømna kommer for å holde foredrag for publikum.

Statoils mann i Brønnøysund

I tillegg får Ramtindkonferansen i år besøk av Tom Michael Bjerga som har tittelen Hook-Up Manager for Aasta Hansteen. I praksis skal han lede Equinors midlertidige innsats fra Brønnøysund for å få det enorme Aasta Hansteen-prosjektet i gang. Equinor har leid lokaler i det som før var DNBs lokaler i Brønnøysund, og Bjerga har siden 1. mai ukependlet til Brønnøysund fra Stavanger for å jobbe med Aasta Hansteen-etableringen.

For ordens skyld kan det nevnes at generalforsamlingen i Statoil ASA tirsdag denne uken vedtok å endre selskapets navn til Equinor ASA. Logoer og navn på selskapets hjemmesider ble endret samme dag.

Enormt slepeprosjekt i gang Statoil melder torsdag at slepet av Aasta Hansteen-plattformen fra Stord til sokkelen 300 kilometer nordvest for Brønnøysund er i gang.

Kunstig intelligens-entusiast

Siste foredragsholder i år er Petter Møller. Han er bergenser og jobber som fagdirektør ved Brønnøysundregistrene og er prosjekteier for milliardprosjektet BRsys - der Brønnøysundregistrenes nye plattform skal utvikles og bygges opp på nytt for framtiden. Ramtindkonferansen opplyser at Møller er en erfaren IT-leder med sterkt engasjement for, og en cand.scient-grad innenfor, kunstig intelligens. Møller opplyser at han alltid har vært opptatt av hvilken effekt teknologien har på folk og hvordan man kan bruke den til sin fordel.

Møllers foredrag om kunstig intelligens har fått tittelen "Elsket og fryktet?".

Mange nye stillinger ved Brønnøysundregistrene 15 faste stillinger og to vikariater er lyst ut.

