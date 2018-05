Årets russeavis har forslag til nytt registernybygg

Nyheter

De innrømmer at årets russeavis for brønnøyrussen - Virus(s) - kom noe sent. Planen var at den skulle være ute 1. mai, men den var først klar til mandag 14. mai. Men redaktør Anna Lovise Hesimark og medredaktør Ylva Skogmo insisterer på at årets russeavs er et godt kjøp.

– Dette er 36 sider med gull, sier Ylva Skogmo.

Arbeidet med avisa begynte i mars-april, og i tillegg til andre skribenter har Skogmo og Hesimark stått for det meste av skriving, redigering og korrektur, mens fire andre har bidratt med å sette sammen avisa.

– Det tok tid å samle folk som kunne skrive. Vi hadde ingen andreklasse media som kunne sette sammen dette for oss i år, sier redaktør Anna Lovise Hesimark.

Skriver om registrene

De har forsøkt å treffe alle aldre i år.

– Derfor har vi skrevet om krafttak mot kreft, ny rektor på BVS og russetida generelt. Og Anna har faktisk skrevet en sak om forslag til nytt registerbygg, sier Ylva.

Anna ler.

– Jeg syns mitt forslag om en kontorlekter i Brønnøysundet er veldig bra! sier hun.

Har prøvd på humor

– Man kan vel si at vi har prøvd oss på litt humor, legger hun til.

De har selvfølgelig også fått et innlegg fra russepresidenten.

– Hvor lenge har det vært russeavis i Brønnøysund?

– Oi, det vet vi ikke. I alle fall laget siden sent åttitall, sier Ylva.