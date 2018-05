Nyheter

BAs webkamera viser at årets første cruiseskip har ankommet og ligger ved hurtigrutekaia. Anløpet fra "Expedition" er det første av 22 planlagte cruiseanløp i år. "Expedition" er kanadisk eid, men opprinnelig bygget som bilferje i Helsingør for Jydsk Færgefart A/S. Skipet gikk som ferje flere steder før det ble ombygget til cruiseskip i 2008.

"Expedition" er forsterket for fart i arktiske farvann. I 2012 grunnstøtte skipet utenfor Svalbard.

Følg skipstrafikken her.