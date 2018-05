Marianne Telle trekker seg som styreleder i Helse nord

Nyheter

Marianne Telle, styreleder i Helse Nord RHF, trekker seg. Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre. Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag.

- Jeg har i dag snakket med Marianne Telle. Hun er for tiden sykmeldt, men har meddelt meg at hun ønsker å trekke seg som styreleder av hensyn til Helse Nord RHF og resten av styret sin mulighet til å lede helseregionen i denne krevende perioden. Det er et ønske som jeg respekterer. Marianne Telle har ledet styret i Helse Nord gjennom svært krevende tider, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort, sier helseminister Bent Høie.

Høie understreker at det ikke er kommet frem noen opplysninger som tilsier at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.