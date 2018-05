Brønnøy SV etterlyser reformer på Sør-Helgeland

Nyheter

I en interpellassjon til onsdagens kommunestyremøte etterlyser Brønnøy SVs kommunestyrerepresentant videre arbeid med reformer på Sør-Helgeland.

Saltermark påpeker at kommunereformen ikke medførte noen endringer på Sør-Helgeland. Videre skriver han:

"Brønnøy SV mener det vil være både riktig og viktig for regionen at et reformarbeid blir jobbet videre med. Alt taler for at framtidige storting og regjeringer vil fortsette arbeidet med å endre organiseringen av offentlige tjenester og forvaltningsorganer. I en slik prosess vil det være viktig at vi er ikke sitter avventende, men tar en offensiv rolle i dette arbeidet.

Sør-Helgeland har i dag ca. 13.000 innbyggere. Til å betjene denne befolkningen har vi organisert oss med fem ulike administrative etater og fem politiske systemer i tillegg til et Regionråd. Vi mener dette er feil bruk av offentlige midler og en sløsing med menneskelige ressurser og deres fagkompetanse.

Regionens befolknings- og næringsutvikling er ikke bare oppløftende. Vi ser samtidig at regioner både sør og nord for oss har et betydeligere større engasjement i forhold til å legge forholdene til rette for en solid og framtidsrettet samfunnsutvikling. En aktiv og offensiv samfunnsbygging avler gjerne gode tjenestetilbud til befolkningen. Brønnøy SV tror dessverre ikke at vi vil være i stand til å møte denne konkurransen med nåværende virkemidler i form av små småkommuner."

