Rett til værs: Brønnøysund øker nest mest i Norge

«De lufthavnene med prosentvis størst økning var Namsos (44 prosent), Brønnøysund (24,3 prosent), Honningsvåg (21,7 prosent) og Mehamn (20,8 prosent).»

Det skriver Avinor i sin oppsummering av aprils tall for flytrafikken. Ser vi nærmere på tallene betyr det at det reiste 11.466 passasjerer via Brønnøysund lufthavn i april, noe som er 24,3 prosent høyere enn april i fjor, da 9.227 passasjerer reiste via Brønnøysund lufthavn.

I dette ligger det en økning på om lag 900 passasjerer på innlandstrafikken (fra 7.391 i april 17 til 8.219 i april 18, en økning på 11,2 prosent), men den mest markante økningen ser vi i offshore-trafikken, som øker fra 1.035 i april 17 til 2.259 i april 18. Det er en økning på over 1.200 passasjerer, som altså svarer til 118 prosent.

Totalt reiste det også noe flere passasjerer i april enn i mars, tallet for mars 18 var 11.245 passasjerer.

Det kan nevnes at også Sandnessjøen lufthavn Stokka hadde økning i passasjerantallet i april, men bare 1,7 prosent.