Arbeidsulykke i Tosbotn

Nyheter

NRK Nordland melder fredag at det har vært et arbeidsuhell i Tosbotn. En mann skal være skadd ved Storelva kraftverk og nødetatene har rykket ut. Operasjonsleder ved Nordland politidistrikt opplyser til NRK at mannen er ved bevissthet. Han skal ha fått en stein over seg og muligens ha bruddskader i en fot.

Produksjonssjef Torkil Nersund i Helgeland Kraft opplyser at mannen fikk en stein på seg, heller enn over seg.

– Slik jeg har forstått det er det en arbeider som har fått en stein på seg. Det er vel en bra stor stein slik jeg har fått det forklart, rundt 3-400 kilo, sier han til BAnett.

Bevisst og til sykehus

– Er det riktig forstått at vedkommende skal være skadd i en fot?

– Nei, det har ikke jeg fått noen informasjon om. Men det kan være litt kryssende informasjon nå.

– Hvordan går det med ham?

– Det jeg har hørt er at han er bevisst og at de har pratet med ham etter ulykken, det skal gå greit med ham etter forholdene. Jeg har fått forståelsen for at han er fløyet til Namsos, sier Nersund.

– Stein sklei ned skråning

Helgeland Kraft har varslet politiet og arbeidstilsynet etter ulykken.

– Vet man noe om hvordan det har skjedd?

– Nei, det vet vi ikke ennå, vi vet at politiet skal se på det. Men det er en stein som har sklidd ned ei skråning. Det kan vel tenkes at det er på grunn av at det har regnet, men vi vet ikke alt ennå, sier produksjonssjefen.