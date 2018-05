Babcock tilbyr 91 Lufttransport-piloter fast jobb

Nyheter

Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) har tilbudt 91 Lufttransport-piloter jobb. Det melder NRK Nordland onsdag ettermiddag.

– Bakgrunnen er at vi har hatt møte med Babcock i dag og gått gjennom situasjonen, og vi ønsker å bidra på best mulig vis til å finne en løsning. Derfor har vi sendt over et tilbud om fast stilling til alle pilotene i Lufttransport med den tariffavtalen som man tidligere har vært enige om, uten forbehold, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

– Dette betyr at pilotene får lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med det man er blitt enige om, som er gode vilkår i samsvar med det bransjen har. SAS, Norwegian med flere har slike vilkår. I tillegg er pensjonsordningen i samsvar med det man har i luftfartsbransjen. Det har man vært enige om i drøftingene som har vært, og da har man ivaretatt det i en tariffavtale, sier han til NRK Nordland.

Piloter frykter at ambulansefly-krisen forverres - Enda flere piloter sitter på gjerdet nå og vurderer å bytte jobb Erfarne piloter i Lufttransport frykter en situasjon der den nye operatøren mangler nok erfarne folk og grunnkompetansen de mener er nødvendig for å drifte ambulansefly-tjenesten.

Norsk Flygerforbunds leder: Tror ikke Babcock vil ha med noen av Luftransports piloter Leder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen mener Babcocks håndtering av forhandlingene med Lufttransport-pilotene tyder på at det svenske selskapet ikke ønsker å ha med noen av dagens ambulanseflypiloter når de tar over neste sommer.