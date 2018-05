Fylkeskommunen samarbeider med incestsenter

Nyheter

-For oss er det avgjørende at vi ikke aksepterer seksuelle overgrep og trakassering. Derfor gjør vi alt vi kan for å forhindre det, og for å ta vare på dem som har opplevd overgrep, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV) i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Hun er derfor svært glad for å ha fått en samarbeidspartner i SMISO, som har bred kunnskap og erfaring.

Vil ha kommunene med

Fylkesråden utfordrer også kommunene i Nordland til å være med på spleiselaget for å få et enda bedre tilbud til de som er utsatt for overgrep.

- Hvis alle kommunene i fylket bidro med ti tusen kroner hver, på toppen av de hundre tusen vi gir, vil dette til sammen utløse et betydelig beløp i støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Sammen kan vi sørge for at SMISO styrker arbeidet sitt, og forhindrer overgrep i Nordland, påpeker Refsnes.

Hun peker på at samarbeidet er i tråd med den regionale folkehelseplanen for Nordland.

- Vi arbeider målrettet med samfunnsproblemer som psykisk helse, seksuell trakassering og sosiale ulikheter. SMISO blir en viktig partner, fastslår Refsnes.

Langsiktig finansiering

Samarbeidsavtalen med SMISO skal sikre en langsiktig og forutsigbar del-finansiering av senteret. Samtidig som samarbeidsavtalen signeres gir Nordland fylkeskommune et driftstilskudd på 100.000 kroner.

- En samfunnsutfordring som dette, krever at alle spiller på lag. Det økonomiske løftet gjør det mulig å nå enda flere. Vi ønsker at kommunene kommer enda mere med i arbeidet. Et økonomisk bidrag fra kommunene i Nordland, vil utløse enda mer av statlige midler til arbeidet. Dette kan være med å forebygge seksuelle overgrep mot barn og ungdom, og også hjelpe våre brukere, avslutter daglig leder i SMISO-Nordland, Sissel Øyen.