Helse nords styreleder leder bedrift som rekrutterer pilot for Babcock

Det er Nordlys som melder dette mandag ettermiddag.

Daglig leder siden 2008

Marianne Telle er styreleder i Helse nord regionhelseforetak (RHF). I dag opereres ambulanseflyene for helseforetaket Luftambulansetjenesten HF av selskapet Lufttransport AS, mens Babcock Scandinavian Air Ambulance har anbudet fra 1. juli 2019. Helse nord er ett av eierforetakene til Luftambulansetjenesten.

Avisen melder at Telle samtidig som hun er styreleder i Helse nord også er daglig leder i bedriften Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer en pilot for Babcock, noe som fremgår av Bedriftskompetanses nettside.

Telle har ifølge Brønnøysundregistrene vært daglig leder i Bedriftskompetanse siden 2008, og lederlønn i foretaket har siden 2014 vært i området 1,4 millioner kroner i året.

Telle overrasket over spørsmålene

Dessuten peker avisen på at Telle er venninne med Hilde Sjurelv, som arbeidet med å utarbeide anbudet for Babcock. Både dette og Telles rolle som daglig leder i Bedriftskompetanse har vært diskusjonstema i en aksjonsgruppe for å bevare dagens luftambulansetjeneste på facebook.

Til Nordlys uttaler Telle at hun er overrasket over at spørsmålene stilles.

– Nei, jeg er overrasket. Habiliteten ble grundig gjennomgått, og vurdert i juni 2017. Det har vært en kjent sak at Bedriftskompetanse har jobbet for Babcock siden i høst, sier Telle til avisen, og påpeker at Bedriftskompetanse bare leverer rekrutteringstjenester for Babcock.

– Rolleblanding utredet

Sjurelv sier til Nordlys at spørsmålet om rolleblanding er utredet.

– Jeg kan bare vise til at dette er utredet, det er ikke noen rolleblanding her, det er konstruert av andre, sier hun.

Vil ha habilitet undersøkt

Til Nordlys uttaler helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV at habiliteten bør undersøkes.

– Vi vil vite om det i det i det hele tatt var lov å inngå denne avtalen med Babcock, sier han.

