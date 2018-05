Hendelsesforløpet ifølge flyhavarikommisjonen

Nyheter

Den 6. mai 1988 skulle LN-WFN betjene Widerøes rute WF 710 fra Trondheim til Bodø med mellomlandinger i Namsos, Brønnøysund og Sandnessjøen. På formiddagen samme dag hadde flyet, et Dash 7, trafikkert strekningen Bodø–Værnes–Bodø, og på ettermiddagen fra Bodø til Værnes med ny besetning.

Klokken 19.23

WF710 tok av fra Værnes, en og en halv time etter rutetiden. Forsinkelsen skyldtes tekniske problemer med et annet av selskapets fly på ruten. Flyet var fullt belagt av passasjerer, også klappsetet like bak pilotsetene. Totalt var det 52 passasjerer om bord.

Klokken 20.07

Flyet lettet fra flyplassen i Namsos etter en kort mellomlanding på vei mot Brønnøysund. Det var 33 passasjerer i flyet etter mellomlandingen i Namsos.

Klokken 20.16

WF710 kontaktet Widerøes trafikk-kontor i Brønnøysund og informerte om at de beregnet ankomst dit om cirka 16 minutter.

Klokken 20.22

WF710 opprettet radiokontakt med Brønnøysund AFIS og meldte at de var 25 NM ute og at de var under nedstigning.

Klokken 20.28

På dette tidspunktet var siste kontakt med flytårnet i Brønnøysund. Styrmannen svarte AFIS at avstanden til flyplassen var åtte miles.

Klokken 20.29

Det ble varslet «MINIMUM» gitt av terrengvarslingssystemet i flyets GPWS og flyet kolliderte med vestsiden av Torghatten i cirka 560 FT høyde på samme tidspunkt.

Klokken 20.33

Nå ble det slått full alarm etter at AFIS gjentatte ganger hadde forsøkt å oppnå radiokontakt med flyet og etter telefonmelding fra en beboer i Torghatten-området som hadde hørt flydur etterfulgt av et smell. Brønnøysund brannvesen, samt helikopter med leger, rykket ut mot det rapporterte området.

Flyhavarikommisjonens undersøkelsesrapport fra august 1989 konkluderer i hovedsak med at årsaken til ulykken var at siste del av innflygningen ble påbegynt om lag fire NM for tidlig. Dermed kom flyet under høyden for sikker terrengklarering og kolliderte med stigende terreng. Kommisjonen kunne ikke angi noen sikker grunn til at nedstigningen ble iverksatt så tidlig.

I 2013 gjennomførte Statens havarikommisjon for transport en tilleggsundersøkelse fordi det hadde oppstått tvil om forstyrrelser fra mobiltelefoner kunne ha vært en årsaksfaktor til ulykken. I tilleggsrapporten konkluderes det med at hendelsesforløpet ikke var påvirket av forstyrrelser fra de to mobiltelefonene om bord i flyet.