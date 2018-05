Brønnøy skifter kontrollør av skjenketjenester

Nyheter

De siste årene har Nordenfjeldske kontroll AS i Inderøy hatt oppdraget med å føre tilsyn med skjenking og salg av alkohol og kontroll av tobakksalg for Brønnøy kommune.

Nå skifter kommunen leverandør. I et brev til Nordenfjeldske kontroll AS takker SLT-koordinator Kåre Johan Råbakk i kommunen for godt samarbeid og opplyser om at Securitas AS er tilbudt oppdraget etter en anbudskonkurranse. Nordenfjeldske-kontrakten løper til 30. juni.

Tar bevillingen tre uker etter at Seahouse stengte Vaktene forlot døren for å sjekke et tips om at noen klatret på bygget.

Rootsen får skryt fra skjenkekontrollørene 100 personer ble bortvist fredag og lørdag. Men det er av et publikumstall på nesten 7.000 personer.

Får skryt av skjenkekontrollen etter storkontroll under Rootsen Storkontroll med fokus på Roots-dagene gjennomført i Brønnøy, 15 skjenkesteder fikk besøk, mange fikk godord.

Alle alkoholbevillinger i Brønnøy blir forlenget Totalt 26 steder får sine salgs- og skjenkebevillinger forlenget.