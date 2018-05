Seksti marsjerte i 1.-maitoget i Bindal

Nyheter

I Bindal er det lang tradisjon for å feire 1. mai, og mens det nok godt skal gjøres å toppe fjoråret, da 300 personer inkludert Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk i tog, er det nok godkjent med seksti personer i toget, med tanke på at «sammenslåingstrusselen» ikke lenger er aktuell.

– Tale for dagen var ved Grete Bang på Bindal museum, mens appell var ved hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Linda Nygård, sier ordfører Britt Helstad.

Hun er fornøyd med dagen.

– Jeg ledet forsamlingen gjennom et fint og variert program med underholdning av Kviin og Odd Walter Bakksjø i tillegg til allsang, sier hun til BAnett.

Hovedtaler var altså fylkestingspolitiker Grete Bang fra Ap.

– Jeg tok utgangspunkt i hovedparolen, «trygt arbeidsliv for alle», og snakket en god del om lønnsoppgjøret og arbeidslivet generelt. Altså at vi ønsker et organiset arbeidsliv med små forskjeller og faste ansettelser, sier hun til BAnett.

Hun tok også opp resultatet av lønnsoppgjøret, med økt kjøpekraft.

– Vi fikk en seier for sliterne, med en mer retteferdig AFP-ordning. Samtidig er den norske modellen litt i fare med regjeringens politikk, mener hun, og peker på at ungdom kan måtte ta til takke med midlertidige ansettelser. Opptjening av pensjon fra første krone, som har vært ett av LOs fremste krav i årets lønnsoppgjør var også et tema hun snakket om.

Når det kommer til midlertidige stillinger mener hun at kommune-Norge har et stort ansvar.

– Jeg snakket en del om at kommunene har et ansvar for heltidsstillinger for sine ansatte, og der fremmet jeg Bodø kommune som et godt eksempel til etterfølgelse, de er en foregangskommune i Nordland. Jeg snakket også om Bindal, og at de har gitt et klart svar om at de vil være en egen kommune i Nordland, og applauderte gründervirksomheten og samværet i Bindal, jeg har tro på at de overlever og får til det de vil, sier hun.

BAnett kom ikke øyeblikkelig i kontakt med Linda Nygård tirsdag ettermiddag.