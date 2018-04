Torsdag har Torghatten ASA generalforsamling

Nyheter

Torghatten ASA hadde ved årsskiftet 1.808 aksjonærer, og årsmøtet holdes som sagt torsdag 3. mai.

Ifølge innkallingen, som blant annet er tilgjengelig på selskapets nettside, er det ut over konstituering og godkjenning av regnskaper syv saker på sakslisten.

Sakslisten

1. Konstituering

2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2017

3. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til at selskapet skal kunne kjøpe opp egne aksjer. Dette krever fullmakt fra generalforsamlingen, og selskapet kan bare eie ti prosent av aksjekapitalen.

4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

«Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd», heter det i innkallingen.

5. Emisjon – fullmakt til styret

Styrets forslag er blant annet at det gis fullmakt til en emisjon ved utstedelse av inntil 4.740.000 nye aksjer pålydende 5 kroner, som blir inntil 23.700.000.

6. Vedtektsendring – ang. ansattes innstilling av representanter til styret

7. Valg av fire styremedlemmer og fem varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder

Det er fire styremedlemmer på valg, og disse er også innstilt av valgkomiteen:

Lise Andrea Dahl Karlsen

Tor Andenæs

Petter Førde (innstilt av de ansatte)

Monica Bjørnøy (innstilt av de ansatte)

8. Godtgjørelse til styret og valgkomité

Det foreslår ingen endringer i godgjørelsen, og forslaget til godtgjørelse er:

Styrets leder NOK 170.000 – fast godtgjørelse

Styremedlem NOK 95.000 – fast godtgjørelse

Varamedlem NOK 22.000 – fast godtgjørelse, for første varamedlem pluss møtegodtgjørelse som for øvrige varamedlemmer

9. Valg av valgkomité

Foresår utbytte på 71 mill.

Som BAnett skrev i mars ønsker styret i Torghatten ASA et utbytte på 1 kroner og 50 øre per aksje.

Dette innebærer et utbytte på 71,3 millioner kroner, og en overføring av 81,5 millioner kroner til egenkapital.