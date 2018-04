Teater i kveld

Nyheter

Forrige uke viste Brønnøy barneteater seg fram med "Bluppen og røverne", hvor de fikk ros av forfatteren bak stykket. I helgen er det Saftkrukka ungdomsteater sin tur.

Vinnerlodd

De setter opp forestillingen "Marcolfa" av den italienske dramatikeren Dario Fo (1926-2016). Den handler om Marcolfa, husholdersken til den pengelense greven, en enkel og drømmende gammel frøken som har kjøpt lodd i et lotteri. Josef, som er grevens hovedkreditor, kommer for å kreve inn penger. De oppdager at Marcolfa er eier av vinnerloddet, og begge vil da gifte seg med henne.

Pengebegjær

- Etter hvert kommer det fram at alt er satt i scene av Frantz, som er Marcolfas virkelige kjæreste. Han vil avsløre mennesker som gir avkall på verdighet og livsstil. Mennesker fylt av pengebegjær og angst for at konkurrenten skal komme først, røper Håkon Jakobsen fra teateret.

Stykket vises fredag kveld og søndag ettermiddag på Forsamlingslokalet.