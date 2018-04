Mange vil se dokumentarfilmen om Torghattenulykken

Nyheter

Gunnar Sohlberg Hagen, som har laget dokumentarfilmen om Torghattulykken, opplyser til BA torsdag at de to visningene på Brønnøy kino fredag nesten er fullbooket.

- Det er bare noen få billetter igjen til de to kveldsvisningene. I tillegg vil det bli satt opp en visning på dagtid for elever fra Brønnøy- kultur og kompetansesenter. Jeg vil være til stede for å introdusere filmen før alle tre visningene, sier Hagen.

Fire brønnøyværinger medvirker i filmen. Flere av disse vil også være til stede under visningene fredag kveld.

Dokumentarregissøren opplyser at NRK kommer til Brønnøysund i anledning kinovisningene for å gjøre opptak til en større reportasje i lørdagsrevyen 5. mai. Dokumentarfilmen om Torghattulykken sendes søndag 6. mai, på 30-årsdagen for ulykken, på NRK1.

Kinosjef John-Andreas Lorentzen i Brønnøy kommune bekrefter fredag at det begynner å bli knapt med billetter til kveldens to visninger av dokumentaren. Ifølge Lorentzen vil det imidlertid bli satt opp ytterligere to visninger av filmen i neste uke.