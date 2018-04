Alle ambulanseflyene står

Nyheter

Alle ambulanseflyene til Lufttransport AS står fredag på bakken. Dette innebærer flyene ved basene Brønnøysund, Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Åleseund og Gardermoen.

– Ingen fly er i drift, sier Frank Wilhelmsen, driftsdirektør i Lufttransport AS til BAnett fredag kveld.

Brudd i forhandlinger

Bakgrunnen skal være bruddet i forhandlingene mellom Norges Flygerforbund og den nye operatøren av ambulansefly i Norge, Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA). BSAA skal ta over ambulanseflytjenesten fra 1. juni 2019.

Fredag ble det brudd mellom partene, som blant annet forhandlet om hvorvidt de som i dag flyr ambulansefly for operatøren Lufttransport AS skal få bli med «direkte» over i BSAA. Ifølge Norsk Flygerforbund var det BSAA som trakk seg fra samtalene.

På grunn av dette er altså alle ambulanseflyene til Lufttransport altså på bakken.

– Situasjonen er at det er brudd mellom den nye operatøren og flygerne våre. Det er tre ting som må være til stede for at vi skal kunne fly: Luftdyktige fly, crew som er trent til våre standarder og at crewene føler seg kapable til å fly. Det som har skjedd nå er at crewene ikke føler seg kapable til å fly, sier Wilhelmsen.

Var overbevist om løsninger

– På grunn av bruddet i forhandlingene mellom BSAA og Norsk Flygerforbund?

– De var helt overbevist om at det skulle bli en løsning. Den fremtiden de hadde sett for seg i luftambulansetjenesten ser ikke ut til å være en fremtid. De forventet vel ikke at andre skulle gjøre jobben deres, sier han.

– De er lei seg?

– Det er klart de er lei seg over situasjonen som er, men Norsk Flygerforbund bør uttale seg om hvordan medlemmene har det. Slik vi oppfatter det er det en situasjon som gjør at de ikke føler seg kapabel til å fly, da de ikke fikk komme kollektivt over i ny bedrift, sier Wilhelmsen.

– Oppfatter ikke som aksjon

– Er dette en aksjon?

– Jeg oppfatter det ikke som en aksjon. Når du gjør en sånn jobb må du føle deg kapabel til å fly. Vi er avhengige av at alle flygerne i hvert fly føler seg kapable til å fly. Det er minst en flyger i hvert fly som ikke føler seg kapabel til det, sier han.