Sømna har rettet skrivefeilen

I forrige uke skrev BAnett om protokollfeilen som gjorde ordlyden feil i fjerde punkt i kommunens Træxit-uttalelse.

"Kommunestyret presiserer at Sømna kommune uansett utfall i denne saken skal bestå som egen kommune" var blitt til

"Kommunestyret presiserer at Sømna kommune uansett utfall i denne saken skal bestå som kommunen."

Kommunen tok affære raskt i saken. Onsdag i forrige uke ble det sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at ordlyden var blitt feil og at det er førstnevnte formulering som gjelder. Formannskapssekretær Gro Steen skriver at protokollen nå er formelt rettet.