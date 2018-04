Skredfaren har avtatt

Nyheter

Yr.no melder at det i løpet av helgen er avtagende snøskredfare. Men det er et nysnøproblem høyt til fjells og oppfordringen er fortsatt at folk bør holde seg unna skredterreng.

Skredfaren vurderes til 4 søndag med stor skredfare på morgenen og de områder som fikk mest nedbør, men forventes å synke til 3, betydelig utover ettermiddagen.

Mandag forventes snøskredfaren å avta videre og vurderes til 3 når dagen er på det varmeste. Det kan fortsatt løsne enkelte middels store våte flak- og løssnøskred, men disse forventes å være få.