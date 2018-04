Rustikk stenger dørene

Nyheter

Rustikk på Havnesenteret legger ned driften. Fredag morgen melder kafeen følgende på sin facebookside:

Bakeriet sliter

- Det er en trist dag for oss i Rustikk Brønnøysund. Vi har dessverre kommet frem til det tunge valget med at dørene våre stenges for godt 21.04.2018 klokken 16.00. Vi har en Café som leverer positive tall allerede i første driftsår. Det vil vi rette en stor takk til våre fantastiske ansatte. Og en stor takk til våre trofaste flotte kunder som besøker oss selv om det er ”peise fullt” og våre ansatte løper med bena på ryggen mens oppvasken brygger seg opp til full takhøyde. Men beklageligvis så fungerer ikke Café avdelingen uten den unike Bakeri avdelingen vår. Vi kommer oss dessverre ikke inn på dagligvaremarkedet og bakeri avdelingen overlever ikke kun på salg til Café avdelingen vår.

Kom ikke inn i butikkene

Det er mindre enn en måned siden den nystartede konkurrenten la inn årene. 26. mars la Helgeland bakeri ned sin kafédrift i Brønnøysund.

Samme dag intevjuet BAnett Rustikk. Der bekreftet daglig leder og baker Steffen Brekk Karlsen at han hadde samme problemet som Helgeland bakeri: de kom ikke inn i butikkene lokalt.

- Vi har samme utfordringer som dem. Det er veldig tøft. Kjedene har sine avtaler, og det er gjerne de større som får innpass. De sier de er fastlåst til sine avtaler, og ikke kan ta inn fra andre aktører, sier han.

