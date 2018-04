Ekstrem rasfare: – Folk bør unngå unødig ferdsel ute

Nyheter

Rasfaren på Helgeland er gradert til nivå fem, som er det høyeste farenivået som brukes i Norge. Dette er første gang dette farenivået brukes noen sinne. Årsaken til dette er at det meldes om mye nedbør, som i sin tur gir stor risiko for flakskred.

– Hold dere hjemme

Fredag formiddag møttes derfor Brønnøy kommune, brannvesenet, politiet og Røde Kors på rådhuset. Formålet var å kartlegge hvilke ressurser man har tilgjengelig om noe skulle skje.

– Vi ber befolkningen om å holde seg hjemme i helgen, sier avdelingsingeniør for vann og avløp Stephen Høgeli.

Han får støtte fra lensmann Roger Stangnes.

– Det er særlig ferdsel langs fylkesvei 76 mellom Skillvika og helt til E6 som bør unngås i Brønnøy kommune, og Tosenfjellet, sier Stangnes.

Øker beredskapen

Det er særlig alvorlig at de største nedbørsmengdene ser ut til å treffe lenger sør enn før antatt.

– Derfor er faregraderingen høyest på Helgeland. Vi kommer til å ha fire mann i beredskap på brannstasjonen i Hommelstø, normalt har vi ikke vakt der, sier brannsjef Geir Johan Hanssen.

Også politiet styrker sin bemanning lokalt og har kartlagt hvilke ressurser de kan få behov for, og om de er tilgjengelige. Teknisk sektor i kommunen vil også styrke sin beredskap, mens helse- og omsorgssektoren planlegger for problemer.

– Helse og omsorg i indre strøk av kommunen er varslet om risikoen, og tar risikovurdering av mulige brudd i strøm og telefoni, og særlig for pasienter med trygghetsalarmer, sier helse- og omsorgssjef Tove Karin Solli.

Vær obs på tørre bekkeleier

Røde Kors er også forberedt, og ifølge Jon Ivar Laumann fra hjelpekorpset er det særlig tørre bekkeleier folk bør være opperksomme på.

– Om et bekkeleie er tørt tyder det på at det er ei demning i snømassene over. Og den brister før eller senere. Så om man har ei elv eller en bekk som plutselig blir tørr må man være på vakt, og gjerne varsle politiet, sier Laumann.

Høgeli understreker derfor at folk bør holde seg hjemme.

– Unødig ferdsel ute bør unngås, slår han fast.

– Folk må følge med i media og informasjon fra myndighetene, sier lensmann Roger Stangnes.