I helga er det meget stor snøskredfare

Ifølge varsom.no er det torsdag og fredag stor snøskredfare på Helgeland, med faregraden 4.

– Når regnet trenger ned til de dype vedvarende svake lagene vil det gå store naturlige utløste skred. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner, skriver varslingstjenesten.

De skriver videre at det er våte flakskred som er faren, og anbefaler at man holder seg unna terreng som er brattere enn 30 grader.

Søndag er faregraden satt til 5, som betyr meget stor skredfare. Dette er uvanlig.

– Lørdag vil det komme store mengder nedbør, som snø ca. over 700 moh. Nullisotermen blir derfor noe lavere, men de siste dagers mildvær forventes allerede å ha trekt ned i snødekket og svekket bindingene. Uavhengig om lørdagens nedbør kommer som regn eller snø vil vekten av denne massen uansett kunne være nok til å løse ut mange store våte skred. Skredfaren kan derfor komme opp mot en faregrad 5-MEGET STOR. Vær også klar over at kuling og kraftig snøvær over 700moh vil også danne ferske ustabile tørre fokksnøflak som vil kunne gi middels store tørre flakskred i høyden, skriver varsom.no.