Helgeland Kraft lar lag og foreninger selge mobilabonnementer

Helgeland Kraft har inngått en avtale med Sponz mobil, et mobilselskap med et eget konsept: Å la lag og foreninger selge mobilabonnement. De får penger ved salg og deretter en årlig sum per abonnement.

Til grasrota

- I Helgeland Kraft ønsker vi alltid å bidra til mer og bedre aktivitet for lag og foreninger på Helgeland. Derfor vil vi samarbeide med dem om salg av Sponz mobilabonnement, der store deler av fortjenesten går tilbake til grasrota, sier markedssjef Arild Markussen i Helgeland Kraft.

Håkon Stenersen, leder i Mosjøen IL fotball synes konseptet virker spennende.

- Dette virker som et godt konsept, og vi vil vurdere om vi skal være med på dette. Vi jobber jo hele tiden for å få inn nok penger til klubben. Nye måter å gjøre dette på er spennende. Dette er både nytenkende og fremoverlent, sier han i kraftselskapets pressemelding.

Vil bidra lokalt

Helgeland Kraft støtter årlig mange lag og foreninger på Helgeland.

- Vi ser at behovet for penger til lag og foreninger er økende, og dette konseptet vil være med å øke inntektene. De aller fleste av oss har mobil i dag, og ved å velge abonnementet Sponz mobil vil en andel av det du betaler for abonnementet gå direkte til det laget du ønsker å støtte. Hvis det for eksempel er et fotballag som ønsker å samle inn penger for å dra på Norway cup vil salg av Sponz mobil være et bidrag for å finansierer turen for laget på lik linje med andre dugnader, sier Markussen.

Helgeland Kraft vil informere om Sponz mobil på Tour de Helgeland med kombinertlandslaget, som kommer til Brønnøysund mandag.